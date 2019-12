Acht Stockerlplätze im Nikoloklettern

Junge Kletterathleten bewiesen ihre Qualitäten in der K1-Halle in Dornbirn

Am vergangenen Samstag fand in der Dornbirner Kletterhalle K1 das traditionelle Nikoloklettern statt. Es ist der letzte Vorstiegsbewerb im Jahr und immer auch das Finale des Rheintalcups. Mit acht Stockerlplätzen und Platz 2 in der Rheintalcup-Gesamtwertung war dieses Wochenende für den Vorarlberger Klettersport ein gebührender Abschluss der Klettersaison.