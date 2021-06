Acht Spielerinnen fit! RW Rankweil tritt nicht mehr an

Die Frauen von FC RW Rankweil spielen das letzte Pflichtspiel in Wien nicht.

So hat sich die Frauenmannschaft den Saisonabschluss in der ÖFB Frauen 2. Liga nicht vorgestellt. Die Truppe von Neocoach Müslüm Atav tritt zum letzten Meisterschaftsspiel in dieser Saison beim Wiener Sportklub erst gar nicht an und wird die Saison nur auf dem achten Tabellenplatz abschließen. „Mit acht Spielerinnen muss ich nicht nach Wien fahren und dort spielen. Seit sechs Partien sind die Verletzungssorgen riesengroß. Es geht einfach nicht in Wien anzutreten“. Für das Nichtantreten wird RW Rankweil Frauen eine Ordnungsstrafe aufgebrummt und das Spiel wird mit 3:0 für Wiener Sportklub strafverifiziert. Mit Johanna Staffa (Knöchel), Emily Fuchs (Bänderdehnung), Elis Eiler (Babypause), Stefanie Köll (Babypause), Sophie Mosbach (Bänderriss), Sheila Sanchez Pose (Bänderriss), Magdalena Waibel (verletzt), Hanna Schöch (Bänderdehnung), Gül (Kreuzband), Sandra Aloi (Kreuzband), Stefanie Albrecht (berufliche Gründe) und Melanie Wäger (berufliche Gründe). Ein Dutzend Kaderspielerinnen sind nicht einsatzbereit, das kann kein Verein verschmerzen.