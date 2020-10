Acht neue Wohnungen kosten 3,6 Millionen Euro

Bauarbeiten für die Wohnanlage Alemannenstraße 6a sind gestartet. Fertigstellung im Herbst 2021

RANKWEIL. Seit einem Monat sind die Bauarbeiten für die dreigeschossige Wohnanlage mit acht Wohnungen in der Alemannenstraße 6a in Rankweil im Gang. Die Prisma Unternehmensgruppe als Bauträger investiert 3,6 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Herbst 2021 geplant. Acht attraktive Wohnungen (2- bis 4 Zimmer-Wohnungen) mit 52 bis 94 Quadratmetern Wohnfläche sowie eine Tiefgarage mit zehn Stellplätzen wird errichtet. Die Wohnanlage Alemannenstraße wird in Massivbauweise erstellt. Der Bau liegt im rechten Winkel zur Bundesstraße, am Vorplatz ergibt sich eine Bepflanzung von Bäumen. Der große Aushub der neuen Wohnanlage ist bereits fertig und die Bodenplatte schon betoniert. Eine große Menge an Eisen und Stahl wird von den Bauarbeitern nun angebracht. Die Bauarbeiten liegen genau im Plan. VN-TK