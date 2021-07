Acht Neue konnten die Niederlage nicht verhindern

Der SCR Altach unterlag im ersten Testspiel dem Deutschen Zweitligisten Heidenheim mit 0:2.

Im ersten Testspiel dieser Vorbereitungsphase traf der SCR Altach auf dem Trainingsplatz beim SCRA-Campus auf den deutschen Zweitligisten FC Heidenheim. Trainer Damir Canadi nutzte diese erste Partie, um den gesamten Kader, der ihm in der jetzigen Phase zur Verfügung steht, einzusetzen. Das Team zeigte gute Ansätze, musste sich am Ende aber mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Die erste nennenswerte Aktion hatte Akademie-Spieler Noah Bischof, der zu einem Sololauf ansetzte, diesen aber nicht erfolgreich abschließen konnte. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit übernahmen die Gäste aus Deutschland dann aber mehr und mehr das Kommando. Tino Casali wehrte mehrmals gut ab, beispielsweise in Minute acht gegen Schimmer oder nach einer halben Stunde gegen Schöppner.

Sessa mit der Heidenheimer Führung

Acht Minuten vor Seitenwechsel war es dann aber so weit, die Schmidt-Elf erzielte die Führung. Nach einer Flanke stieg im Zentrum Sessa hoch und köpfte das Spielgerät aus kurzer Distanz in die Maschen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war dann auch das Glück auf Seiten der Rheindörfler, ein Kopfball von Kleindienst landete am Pfosten.