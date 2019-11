Acht Monate Haft nach drei Ladendiebstählen

Rechtskräftige Strafe fiel hoch aus, weil 24-Jährige bereits mit neun einschlägigen Vorstrafen belastet ist. Schuldspruch erfolgte auch wegen gefährlicher Drohung.

Zumindest zwei Freiheitsstrafen

Innerhalb eines Monats

Die geständige und geistig vermindert zurechnungsfähige Angeklagte hat eine Frau bedroht und innerhalb eines Monats drei Ladendiebstähle begangen. Sie hat in einem Modegeschäft Bekleidung zum Preis von 112,90 Euro gestohlen, in einem Tankstellenshop Kopfhörer um 21,99 Euro und in einem Lebensmittelmarkt zwei Dosen Thunfisch im Wert von 3,38 Euro. Angeklagt wurden die Ladendiebstähle als gewerbsmäßiger Diebstahl mit einem Strafrahmen von maximal drei Jahren Gefängnis. Die Richterin nahm aber kein gewerbsmäßiges Vorgehen an, weil die Frühpensionistin sich kein kriminelles Monatseinkommen von zumindest 400 Euro verschaffen wollte.