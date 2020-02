Acht heimische Kunstradler messen sich mit der Weltelite

Die weltbesten Kunstradartisten sind beim Weltcup in Koblach am Start

Am kommenden Samstag, 29.2.2020, startet zum 3. Mal der UCI Kunstrad Weltcup. Dieser wird an insgesamt vier Orten in Europa und in Asien ausgetragen. Das Finale findet eine Woche vor der diesjährigen Weltmeisterschaft in Albstadt/Deutschland statt. Erste Station ist Koblach, als Veranstalter zeichnet der RV „11er“ Meiningen verantwortlich. Am Start sind Spitzenfahrerinnen- und Fahrer aus insgesamt 10 Nationen. Die Anzahl der Teilnehmer pro Nation ergibt sich aus den Ergebnissen der letzten Weltmeisterschaft, so sind auch die aktuellen Weltmeister, die vorwiegend aus Deutschland kommen mit dabei.