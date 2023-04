Tödlicher Unfall vor dem Achraintunnel

Ein Pkw-Lenker ist Sonntagfrüh bei einem Verkehrsunfall im Vorarlberger Achraintunnel verstorben.

Am 23.04.2023, um 07:22 Uhr, wurde von einem Pkw-Lenker telefonisch die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle verständigt, dass er beim Ausfahren aus dem Achraintunnel in Fahrtrichtung Dornbirn ein mit dem Tunnelportal kollidierten Pkw festgestellt habe. Beim Eintreffen der Polizeistreifen am westlichen Tunnelportal konnte der verunfallte Pkw festgestellt werden. Im Pkw konnte der nicht ansprechbare 57-jährige Lenker festgestellt werden.