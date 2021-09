AC Hörbranz verlor gegen Rekordmeister AC Wals

Klare Heimniederlage der Leiblachtaler Staffel gegen Favorit aus Salzburg.

Erneut musste Hörbranz ohne ihren Leichtgewichtler Sargis Gevorgizyan auskommen, der weiterhin verletzt ist. „Leider ist der Aufstellungspoker mit Lukas Staudacher nicht aufgegangen“, verweist Obmann Norbert Ratz auf den Einsatz des Walsers Amer Hrustanovic im Limit bis 88 Kilo. Der Hörbranzer verlor mit 1:3-Wertungspunkten dieses Duell. Auch im Freistil musste er sich Simon Marchl geschlagen geben. Der Gastgeber gewann drei der insgesamt sieben Einzelduelle und lag nach den Freistilkämpfen zur Pause mit 12:17 zurück. Bei den Griechisch-Römisch-Kämpfen schaffte Hörbranz erneut drei Einzelsiege, wobei Magomed Shuaipov in beiden Stilarten siegreich blieb. Für Obmann Ratz war es ein turbulenter Abend in einer fantastischen Atmosphäre. „Die Fans haben wieder Ringsport pur gesehen.“ Für ihn wäre sicherlich bei einem günstigeren Kampfverlauf ein enges Ergebnis möglich gewesen. So entführte der A.C. Wals beim 35:22-Sieg zwei Punkte aus dem Ländle.