AC/DC kündigt Tour an: Deutschland und Österreich sind dabei

Mit der „Power Up“-Tour im Gepäck, bereiten sich die Rocklegenden darauf vor, diesen Sommer Deutschland, die Schweiz und Österreich in Ekstase zu versetzen.

Nach einer beeindruckenden Pause von fast acht Jahren kehrt die australische Hardrock-Legende AC/DC zurück auf die Live-Bühne.

Comeback auf der Bühne

Die Band, bekannt für Hits wie „Highway To Hell“ und „Thunderstruck“, hat ihr lang erwartetes Bühnencomeback bereits im letzten Jahr in den USA gefeiert und setzt nun mit einer umfangreichen Tournee in Deutschland nach.

Tourdaten und Vorverkauf

AC/DC, eine der legendärsten Rockbands aller Zeiten, kündigt ihre mit Spannung erwartete Tournee unter anderem durch Deutschland, Österreich und die Schweiz an. Zwischen Mai und August wird die Band in deutschen Städten wie Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheim, Stuttgart, Nürnberg und Hannover auftreten. Der Vorverkauf für diese heiß begehrten Tickets startet am 16. Februar – ein Muss-Termin für jeden Fan.

Die Tour macht auch in Österreich Halt, mit zwei spektakulären Shows im Wiener Ernst Happel Stadion am 23. und 26. Juni, deren Tickets ebenfalls ab dem 16. Februar verfügbar sein werden.

In der Schweiz haben Fans die Chance, AC/DC live zu erleben, wenn die Band am 29. Juni im Letzigrund Stadium in Zürich auftritt.

Besetzung und Neuzugänge

Angeführt wird die Band von Gitarrist und Gründungsmitglied Angus Young, der für seine Auftritte in Schuluniform bekannt ist. Neben dem langjährigen Sänger Brian Johnson und Rhythmusgitarrist Stevie Young, der seinen Onkel Malcolm Young ersetzt, verstärken der ehemalige Jane's-Addiction-Bassist Chris Chaney und Schlagzeuger Matt Laug die Band auf ihrer „Power Up“-Tournee.

Erwartungen an die Tour

Mit der Ankündigung der Tournee löst AC/DC die hohen Erwartungen der Fans ein, die bereits seit der Veröffentlichung eines geheimnisvollen Countdowns auf der Bandwebsite mit Spannung auf Neuigkeiten gewartet haben. Die „Power Up“-Tour verspricht, ein unvergessliches Rockerlebnis zu werden, das die Energie und Leidenschaft von AC/DC live auf die Bühne bringt.