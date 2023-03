Buchtipp der Woche: "Abzocke" von Ron Perduss

Dabei geben wir Verbraucherinnen durch geschickte Verkaufs- und Marketingstrategien selbst in Zeiten ständiger Preissteigerungen oftmals viel mehr Geld aus, als eigentlich nötig wäre. Dieser alltäglichen und unbemerkten Abzocke stellt sich Ron Perduss entgegen. Der bekannteste Verbraucherexperte Deutschlands zeigt auf, was wirklich in Supermärkten und Online-Shops los ist und was wirklich hinter den Fragen nach Bonuskarten und Treuepunkten steckt, wo bei Banken und Versicherungen Vorsicht geboten ist und wo Verbraucherinnen unbedingt aktiv werden sollten, um sich und ihr Geld zu schützen - nicht nur in Krisenzeiten.