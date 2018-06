Abwurfstangenschau auf dem Lorünser Sportplatz

Beim Rundgang stellten die Hegeobmänner und Vertreter die Abwurfstangen vor.

Mit der Abwurfstangenschau und der damit verbundenen Dokumentierung des Trend und der Entwicklung der Rotwildbestände erreicht die Jagd geeignetes Datenmaterial. An Hand von vorgelegten Abwurfstangen lassen sich hervorragend Rückschlüsse auf die bisher getroffenen Maßnahmen ziehen. Das Team der Vorarlberger Jägerschaft Bezirksgruppe Bludenz rund um RJ Manuel Nardin, RJ Max Auerbach und RJ Johannes Berthold organisierte die Abwurfstangenschau 2018 auf dem Lorünser Sportplatz. Bei dieser Veranstaltung geht es insbesondere um die Erfassung, Dokumentation und Entwicklung der Altersstruktur im gesamten Bezirk beim männlichen Rotwild. Gerade durch die massiv erhöhten Abschüsse gilt es eine intakte Struktur (Alterspyramide) in den Rotwildbeständen zu beobachten und rechtzeitig auf Fehlentwicklungen zu reagieren. Die Reduktion der Rotwildbestände wird in vielen Wildregionen deutlich sichtbar. „Die Hegegemeinschaft selbst ist verantwortlich, was angeliefert wird“, so BJM Manfred Vonbank. Es ist deutlich sichtbar, dass die Jugendklasse wenig vertreten ist. Neben Rotwildbeständen welche dem Lebensraum angepasst sind, gilt es auch ein Auge auf die Struktur dieser Bestände zu werfen. Schlecht strukturierte Wildtierbestände unterliegen einer ständigen Beunruhigung, dies führt automatisch zu Stress. Und gestresstes Wild verursacht Wildschäden und ist anfälliger für Krankheiten.