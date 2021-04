Abteilung Soziales und Integration: Neue Vorständin

Die Vorarlberger Landesregierung hat Alexandra Kargl zur neuen Vorständin der Abteilung Soziales und Integration im Amt der Landesregierung bestellt, informiert LH Markus Wallner

"ERfahrung in Aufgabengebieten"

Alexandra Kargl absolvierte die Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Bludenz und anschließend den Aufbaulehrgang für wirtschaftliche Berufe Marienberg in Bregenz und schloss 1993 die Akademie für Sozialarbeit in Bregenz erfolgreich ab. 2008 beendete sie den Masterstudiengang Sozialmanagement an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München erfolgreich.