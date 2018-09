Abtauchen des Handicaptauchvereins Vorarlberg

Am 16.09.2018 wurde mit dem offiziellen „Abtauchen“ die Sommersaison 2018 des umtriebigen Hörbranzer Vereins beendet.

Ab Oktober wird das wöchentliche Tauchtraining wieder im Hallenbad in Lindau durchgeführt, Tauchgänge in der freien Natur werden je nach Wetterlage noch kurzfristig angesetzt. Zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins trafen sich daher am Sonntagmorgen beim Baggersee in Paspels/Brederis um gemeinsam den letzten großen Tauchgang zu unternehmen. Beim sogenannten „Abtauchen“ wird noch einmal in natürlichem Gewässer, einem „Freiwasser“, getaucht. Bei strahlendem Wetter, angenehmen Temperaturen und für die Taucher fast noch wichtigerem klarem Wasser konnten so zahlreiche interessante Tauchgänge und einige Ausbildungsübungen durchgeführt werden. Der malerische Baggersee in Paspels ist mit seinen Tiefen bis zu 35m gerade für die Tieftauchgangsübungen ein wichtiger Tauchplatz für den Verein. Nach den Unterwasserausflügen wurde zusammen der Freiluftabschluss gebührend gefeiert und die vergangene Außensaison besprochen. So können die Mitglieder, die sich aus Tauchern mit und ohne Einschränkungen aus dem In- und Ausland zusammensetzen, auf eine unfallfreie und erfolgreiche Saison nach diesem Traumsommer zurückblicken. Bei allen Tauchplätzen wie zb. am alten Rhein, beim Kieskopf in Altach, im Bodensee, beim Baggersee in Paspels oder beim gemeinsamen Cluburlaub in Ägypten konnten unvergessliche Unterwassereindrücke und viele Erfahrungen gesammelt werden. Außerdem wurden schon eifrig Pläne für das kommende Freiwasserjahr 2019 geschmiedet, der Termin für die Clubtauchreise nach Ägypten wurde bereits fixiert. Auch abseits des Wassers treffen sich Taucher, Freunde und Unterstützer das ganze Jahr über und verbringen bei Festen, Geburtstagen, Ausflügen, Kässpätzlepartien usw. gemeinsam Zeit und unterstützen einander.