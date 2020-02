Absurd: Trump gehört zu bestbezahlten Athleten weltweit

Es klingt wie ein schlechter Scherz: Donald Trump ist einer der höchstbezahlten Sportler der USA und der Welt. Aber wie passt das zusammen?

50,6 Millionen Dollar für Golf

Wie nun veröffentlicht wurde, macht Trump genau diese Sachen heimlich selbst. Die Webseite "Trump Golf Count" zählt alle Besuche des 73-Jährigen in Golfclubs genau mit. Demnach hat Trump in seiner bisherigen Amtszeit von 1127 Tagen, ganze 247 in Golfclubs verbracht.