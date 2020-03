„Absicherungswahn“ als Kostentreiber

Der „Absicherungswahn“ zwischen Handwerkern und Bauträgern kostet Zeit und Geld, so die etwas provokante Behauptung ­seitens RIVA home. Die ­Wirtschaftskammer ­verortet allerdings ­andere Kostentreiber an anderer Stelle.

„Langfristige Daueraufträge“

Bei RIVA home verlaufe das Auswahlverfahren der Handwerker nicht nach dem billigsten Preis oder aufgrund von Ausschreibungen, sondern in Form langfristiger Daueraufträge. „So wie die RIVA-Bewohner für uns zusammenpassen müssen, wird es bei uns auch mit den Handwerkern gehandhabt.“ Ein Vorteil, der sich dadurch ergeben würde: Da erst nach Fertigstellung nach dem Motto „gekauft wie gesehen“, kann sich der Kunde selbst ein Bild von der Qualität machen und dann entscheiden.“ Schließlich fasst Kohlhaupt zusammen: „Eine Konzentration auf wenige ausgewählte Handwerker und Materialien in Kombination mit einer Zusammenarbeit auf Vertrauensbasis, führt zu weniger Schnittstellen in der Planung und dadurch zu einem geringeren Preis.“

WKV: „Im Ländle wird sehr gut zusammengearbeitet“

WANN & WO bat bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg um eine Einschätzung der Situation. Armin Immler, Geschäftsführer der Sparte Gewerbe und Handwerk, teilt mit: „Wenn mit ,Sicherheitsaufschlägen‘ gemeint ist, dass bereits bei der Kalkulation Zuschläge erfolgen, um im Reklamationsfall auf Nummer sicher zu gehen, so ist das zumindest keine ,gängige‘ Praxis – im Einzelfall will ich das aber nicht ausschließen.“ Die Behauptung, Bauträger und Handwerker würden sich gegenseitig nicht über den Weg trauen, weist Immler zurück: „Das halte ich für ein Gerücht. Dass sich Bauträger und Handwerker nicht über den Weg trauen, halte ich für ein Gerücht. In meiner Wahrnehmung gibt es sehr viele langjährige Partnerschaften und eine gute Zusammenarbeit. Jeder Unternehmer schaut natürlich in erster Linie auf die eigenen Mitarbeiter­Innen – auch das ist völlig normal.“ Bauträger und Handwerksunternehmen würden sich durchaus auf Augenhöhe begegnen, so Immler weiter: „Vorarlberg ist recht überschaubar und zum allergrößten Teil wird hier sehr gut zusammengearbeitet.“ Neue Formen der Kooperation und des Auswahlverfahrens wären für Immler durchaus vorstellbar, gerade im Zuge der digitalen Möglichkeiten (BIM, etc.) könnten sich hier neue Ansätze ergeben. „Gerade private Bauträger sind hier sehr innovativ unterwegs“, so der Spartenobmann, „Öffentliche bzw. halböffentliche Bauträger werden sich unter den gegebenen Rahmenbedingungen aber eher schwerer tun – ihnen bleiben fast nur Ausschreibungen übrig“, so Immler gegenüber WANN & WO.