Absicherung der Wasserversorgung in Vorarlberg

Trinkwasser-Infotag: Landesrat Gantner im Gespräch mit den zuständigen Fachleuten aus allen Landesteilen

In Vorträgen wurden von Fachleuten wichtige Fragestellungen thematisiert, um für aktuelle und zukünftige Herausforderungen gut gewappnet zu sein. Bei den Zuständigen aus allen Landesteilen bedankte sich der Landesrat für das professionelle Engagement im Dienste der Bevölkerung. „Bei der hohen Trinkwasserqualität in Vorarlberg handelt es sich um ein wichtiges Stück Lebens- und Standortqualität, das auch für nachfolgende Generationen erhalten bleiben muss“, so Wasserwirtschaftsreferent Christian Gantner anlässlich des Infotages zum Trinkwasser am Donnerstag, 6. Oktober, der in der Gemeinde Mäder stattfand.

Vorausschauendes Handeln nötig

In seinen Grußworten unterstrich der Landesrat, wie wichtig vorausschauendes Handeln für eine sichere Wasserversorgung ist. An der weiteren Verbesserung der Krisensicherheit der öffentlichen Wasserversorgung werde konsequent weitergearbeitet, erklärte Gantner: „Bei der Erschließung neuer Wasservorkommen tritt das Land als starker Partner in Erscheinung. Gemeindekooperationen und Verbundmaßnahmen werden tatkräftig unterstützt.“ Der engagierte Einsatz für einen sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser werde unverändert fortgeführt, versicherte der Landesrat: „Gemeinsam mit allen Partnern wird dafür Sorge getragen, dass in Vorarlberg auch in Zukunft sauberes Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn fließt, dass Abwässer in geklärtem Zustand wieder in den natürlichen Kreislauf zurückfließen und Hochwassergefahren aktiv und vorbeugend begegnet wird.“