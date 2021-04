Abschlussklassen kehren in Präsenzunterricht zurück

Landesstatthalterin Schöbi-Fink begrüßt die Öffnungsschritte in den Schulen.

Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink begrüßt die vom Bildungsministerium verkündeten weiteren Öffnungsschritte in den Schulen – insbesondere, dass die Schüler ab der 8. Schulstufe und der Polytechnischen Schulen ab heute (26. April) wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren können. "Der nächste sehr wichtige und notwendige Schritt wird es sein, dass wir die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I wieder vollständig zurück in die Klassenzimmer holen", so Schöbi-Fink.