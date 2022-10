Abschlussfest zum 30. Leiblachtaler Ferienprogramm – 2.Auflage

Samstag, 8.Oktober, 12:00 Uhr - 19:00 Uhr, Dorfplatz Hörbranz

Die 30. Auflage des Leiblachtaler Ferienprogramms soll mit einem großen Abschlussfest gefeiert werden. Nach der wetterbedingten Absage für das Event kurz vor Schulstart macht das OK-Team einen neuerlichen Anlauf. Das Abschlussfest im Zentrum von Hörbranz findet nun am Samstag, den 8. Oktober von 12 bis 19 Uhr statt. Neben Seifenkistenrennen wird jede Menge Unterhaltung für Kinder in jeder Altersklasse geboten. Zusätzlich: Große Tombola mit vielen tollen Preisen!! So warten zum Beispiel E-Scooter, Gastronomie- und Actiongutscheine sowie viele andere Preise auf die glücklichen Gewinner!! Außerdem ist die Feuerwehr Hörbranz mit dabei, holt ihr Ferienprogramm nach und man kann mit einem echten Feuerwehrauto mitfahren!!