Abschlussfest der 4.Klassen Mittelschule Hörbranz

Start in einen neuen Lebensabschnitt

Am letzten Schuldonnerstag im Jahr werden in Hörbranz die Schüler 4. Klassen Mittelschule in ihre Zukunft verabschiedet. Nach einem anstrengenden, besonderen und herausfordernden Schuljahr feierten Schüler, Eltern und Lehrpersonen gemeinsam am 08.07.2021 ihren letzten Schultag. Nach den langen und vielen Einschränkung wurde dabei auch der Leiblachtalsaal zum Leben erweckt. Stimmengewirr, Lachen, Musik und Scheinwerfer zauberten eine schon fast ungewohnte Stimmung für diesen Abend. Die jungen Erwachsenen konnten auch Bürgermeister Andreas Kresser und Vizebürgermeister Stefan Fischnaller aus Hörbranz, den Vizebürgermeister aus Hohenweiler Arno Rauch und den ehemaligen Direktor der Mittelschule Hörbranz Martin Jochum sowie zahlreiche ihrer Lehrpersonen zum Festabend begrüßen. Eingestimmt wurden die Besucher mit einer Akrobatik- und Einradshow, die für Begeisterung sorgte. Gabi Fink, die aktuelle Direktorin der Mittelschule bedankte sich bei Schülern, Eltern und Lehrern gleichzeitig und betonte wie „bsundrig“ dieser Abschlussjahrgang doch war. Trotz Fernunterricht, geteilten Klassengruppen, Einschränkungen und Ausfällen leisteten alle Besonderes und können Stolz auf ihre Leistungen sein. Mit einem Rückblick wurden noch einmal Erinnerungen an die gemeinsamen Jahre geweckt, bei der viele Freundschaften und bleibende Eindrücke entstanden sind. Bei der Zeugnisübergabe wurde dem einen oder anderen „ehemaligen“ Mittelschüler doch etwas schwer ums Herz, ein letztes Mal vor den Klassenlehrern und der Direktoren zu stehen. Die Klassenvorstände Ulrike Filler und Andrea Graninger (4a), Edith Bachmann (4b), Christiane Dworzak und Rädler Bernhard (4c) sowie Gabi Fink wünschten allen für ihren großen Schritt in die neue Zukunft das allerbeste. Mit einem gemeinsamen Lied endete für die Schüler der offizielle Schulbesuch in der Mittelschule Hörbranz. Anschließend wurden noch Pläne für den Sommer geschmiedet, der Abschied von den ehemaligen Klassenkameraden wurde mit der einen oder anderen Träne begossen und man konnte mit den Lehrern noch persönliche Worte wechseln.