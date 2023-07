Abschlussfeier der vierten Klassen in Hörbranz

Stolz, Erleichterung, viel Freude und vielleicht die eine oder andere Träne am letzten gemeinsamen Abend

Am Tag vor dem eigentlichen Zeugnistag werden in Hörbranz die Schüler der vierten Klassen der Mittelschule mit einem Fest gebührend in ihr weiteres Leben verabschiedet. Dafür wurde der Pausenhof der Schule stimmungsvoll hergerichtet. Bei traumhaftem Wetter, angenehmen Temperaturen und einem schon fast kitschigen Ambiente, im Schatten der Schulbäume und im Sonnenuntergang, feierten die Schüler der 4a und 4b mit ihren Klassenlehrern Birgit Heilinger und Lukas Brey, mit Direktorin Gabi Fink und Bürgermeister Andreas Kresser sowie mit Eltern und Freunden ihre letzte Zeugnisübergabe in Hörbranz. Beide Klassen hatten Einlagen einstudiert und traten noch ein letztes Mal als Gemeinschaft in dieser Form auf. Direktoren Gabi Fink und Bürgermeister Andreas Kresser wünschten den Abschlussschülern für ihre Zukunft alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg bei ihren weiteren Ausbildungswegen. Mit persönlichen Worten der Lehrer und der Direktorin und viel Beifall wurden dann offiziell die Zeugnisse der Mittelschule Hörbranz überreicht. Die Elternvertreter bedankten sich bei allen Lehrern für die Begleitung ihrer Kinder über die lange und herausfordernde Zeit, wurde ein großer Teil der Schulzeit doch von der Pandemie beeinflusst. Vor dem offiziellen Schluss wurden Schülern, Lehrer, Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannten mit einem großer roten Faden „verknüpft“, um ein sichtbares Zeichen für die Gemeinschaft zu setzen.