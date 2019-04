Abschluss des „Glaubensforum Leiblachtal“ mit Anselm Grün in Hörbranz (Abend 5)

Hörbranz. Namhafter Referent beim Glaubensforum „Glauben heißt Leben“ ist am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr der deutsche Benediktinermönch Anselm Grün mit dem Thema „Kann Glaube Lebenshilfe sein?“ Die Veranstaltung findet im Leiblachtalsaal in Hörbranz statt.

Den krönenden Abschluss des Glaubensforums Leiblachtal 2019 bildet der Vortrag des bekannten und versierten Referenten OSB Anselm Grün. Seine Tätigkeit als Referent umfasst pro Jahr im Durchschnitt etwa 200 Vorträge im In- und Ausland. Gelegentlich ist er auch im Fernsehen zu sehen, wie zum Beispiel in der Sendung von Reinhold Beckmann oder im Nachtstudio des ZDF. Zudem veranstaltet er auch regelmäßig Kurse für Menschen in persönlichen Krisen oder Umbruchsituationen, so zum Beispiel in den Gästehäusern „seiner Abtei“ in Münsterschwarzach. Seine Bücher zu Spiritualität und Lebenskunst sind weltweite Bestseller in über 30 Sprachen