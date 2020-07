Abschied von Markus Breuss und Comeback von Grabherr

VfB Hohenems ist gegen das letztjährige Schlusslicht RW Rankweil zum Saisonstart Favorit

Der Liveticker vom Spiel RW Rankweil vs VfB Hohenems

Rankweil muss auf „Sechser“ Deniz Erkan (Knie) verzichten, sonst ist alles an Bord. „Ich will mit starken Leistungen zum Klassenerhalt beitragen. In der jungen Truppe steckt viel Potenzial, da kann man noch so viel Gutes erreichen. Genial wenn man in Rankweil die Nummer eins ist. Ich will den nächsten Schritt Richtung Profifußball tun, dort will ich hin“, sagt Raphael Zwischenbrugger, der erstmals das Rankweiler Tor hütet. Markus Breuss wird in einem gebührenden Rahmen verabschiedet und wird auch einige Minuten nochmals zwischen den Pfosten stehen.