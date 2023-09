Abschied von langjährigen Referenten und ein kompletter Neustart eines Duo

DORNBIRN. „Es hat einen enormen Wert für die Kinder und für die Sportlandschaft in Vorarlberg. Ihr seits die Montoren vor Ort und dafür gilt allen einen großen Dank auszusprechen“, sagt Sport LR Martina Rüscher bem traditionsreichen Treff der mehr als dreißig Landesreferenten im Schulsport. Geschäftsführer Sebastian Manhart vom Olympiazentrum Vorarlberg führte die Pädagogen durch das Haus vom Spitzensport. Marc Sohm hat ein Referat über die Verletzungsgefahr gegeben und Spitzen-Schützin Marlene Pribitzer gab einen Einblick in ihren Alltag. In diesem gebührenden Rahmen wurden Gerhard Purin, Burkhard Reis und Evi Diem verabschiedet. Neu mit dabei sind Claudia Laritz (Turn10) und Mike Starlinger (Flagfootball).