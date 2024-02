Abschied von einer Legende: Seiji Ozawa verstorben

Der weltberühmte japanische Dirigent Seiji Ozawa ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Ein Abschied, der die Musikwelt bewegt

Am 6. Februar 2024 verlor die Musikwelt einen ihrer größten Maestros: Seiji Ozawa, der langjährige Musikdirektor der Wiener Staatsoper und Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker, ist in Tokio an Herzversagen verstorben. Ozawa, der unter anderem für seine Zusammenarbeit mit Herbert von Karajan und Leonard Bernstein bekannt war, hat die klassische Musikszene über Jahrzehnte maßgeblich geprägt.

Eine außergewöhnliche Karriere

Geboren am 1. September 1935 in Shenyang, Mandschurei, begann Ozawas musikalische Laufbahn nach einem gebrochenen Finger, der seinen Traum, Pianist zu werden, beendete. Sein Weg führte ihn stattdessen zum Dirigieren, wo er unter der Leitung von Hideo Saito in Tokio studierte. Sein Talent und seine Leidenschaft für Musik brachten ihn schließlich an die Seite von Bernstein in New York, was den Beginn einer außergewöhnlichen internationalen Karriere markierte.