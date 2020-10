Absagenflut im Unterhaus wegen Coronavirus

Fast ein Drittel aller Meisterschaftsspiele in den Ligen des Landes finden nicht statt

Siebzehn Meisterschaftsspiele in den verschiedensten Ligen des Landes wurden wegen positiven Tests von Spielern in vielen Amateurvereinen abgesagt.

Das Oberlandderby in der Landesliga zwischen Frastanz und Altenstadt wurde ebenfalls abgesagt. Beide Klubs haben aufgrund der steigenden Infektionszahlen ein Schreiben an den Fußballverband entsendet um das Prestigeduell zu verschieben.

„Wir bedanken uns für das Verständnis des VFV in diesen aktuell herausfordernden Zeiten“, so Thomas Schwarz (SV Brauerei Frastanz) und Cornelia Berger (TSV Altenstadt) unisono. „In Betracht der von der Landes- bzw. Bundesregierung in Kürze zu erwartenden restriktiven Maßnahmen wäre ein Fußballspiel am Samstag das falsche Signal gewesen“, so der Frastanzer Bürgermeister Walter Gohm, der sich klar hinter beide Vereine stellt. „Es ist schön zu sehen, dass die Vereine von sich aus aktiv geworden sind und nicht auf neue Regelungen gewartet haben“, freut sich Gohm.