Abrissgebäude mit Leben gefüllt

Der Verein VogelfreiRAUM stellt abwechslungsreiches Programm auf die Beine.

Nach der Schließung vom Schuhhaus Vogelsberger in der Ringstraße 17 in Rankweil stand das Gebäude von etwa hundert Quadratmetern, einem Erdgeschoss und einer Etage etwa sechs Jahre bis zum Herbst 2019 still. Das Schuhhaus Vogelsberger hat nur wenige Meter entfernt in der Ringstraße 34 ein neues Zuhause gefunden. Das alte Schuhhaus Vogelsberger fällt in den nächsten Jahren dem Ortskernentwicklungskonzept vordere Ringstraße zum Opfer und muss dem Abbruch weichen. Es soll in der vorderen Ringstraße eine Begegnungszone entstehen. Allerdings ist das leerstehende Schuhgeschäft Vogelsberger aus dem Dornröschenschlaf erwacht und ein Wunder ist passiert. Ein neuer Verein vogelfreiRAUM - Verein für Begegnung und kulturelle Vielfalt hat im ehemaligen Schuhhaus Vogelsberger eine Bleibe für ungewisse Zeit vorübergehend bekommen. Eine engagierte Gruppe von Menschen hat sich zusammengefunden und den neuen kulturellen Rankweiler Verein ins Leben gerufen und somit einen neuen Ort der Begegnung für Jung und Alt mit den Bürgern aus Rankweil und allen Nationen und Kulturen geschaffen.