Abgeordnete sorgt mit Impfpass-Video für Aufregung auf Social Media

Die ÖVP-Abgeordnete Eva Maria Himmelbauer hat am Mittwoch im Nationalrat kurz für Aufregung gesorgt.

Die Abgeordnete, die ihr zweites Kind erwartet, klärte daraufhin in einer Aussendung auf, dass sie sich heute Grippeschutzimpfen ließ. Zu den kursierenden Fake-News stellt die Abgeordnete fest: "Selbstverständlich hat die zuständige Ärztin diese Impfung im elektronischen Impfpass eingetragen. Zusätzlich hat sie mir, weil ich meinen gelben Impfpass nicht mithatte, den leeren Impfstoffbehälter mit der Chargennummer zum Einkleben gegeben, was ich dann auch gemacht habe."

Impf-Appell für Schwangere

"Impfungen senken das Risiko für Mutter und Kind, schwer zu erkranken. Das gilt sowohl für die Grippe- als auch für die Covid-Impfung", so Himmelbauer. Dass Schwangere gegen COVID-19 geimpft sein sollten, sei mittlerweile gut belegt, so die Abgeordnete. "Eine Schwangerschaft ist eine besondere Zeit für jede Frau, wo sie nicht nur an sich, sondern auch an ihr noch ungeborenes Kind denken sollte. Auch ich möchte mich und mein Kind damit schützen, um das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf oder das Risiko für eine Frühgeburt zu minimieren."