Abgeordnete dominieren Bezirkslisten der Grünen

Die Vorarlberger Grünen gehen mit bewährten Kräften in die im September anstehende Landtagswahl.

Am Donnerstagabend wurden auch die Listen für die Wahlbezirke Feldkirch und Bludenz abgesegnet, damit ist die Listenerstellung abgeschlossen. Auf Platz eins und zwei kandidieren in allen Bezirken Johannes Rauch und Katharina Wiesflecker, die ihre Partei in der schwarz-grünen Landesregierung vertreten.

Zadra Nummer eins auf der Landesliste Dass Parteichef Rauch (60) und Wiesflecker (55) die Bezirkslisten anführen, war schon bei der Kür von Rauch zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Ende April bekannt gegeben worden. Im Bezirk Bregenz folgen auf Platz drei und vier die Landtagsabgeordnete Sandra Schoch (48, Vizebürgermeisterin von Bregenz) und Eva Hammerer (43), Gemeinderätin in Hard am Bodensee. Im Bezirk Dornbirn werden die Plätze drei und vier von den beiden Landtagsabgeordneten Vahide Aydin (50) und Daniel Zadra (34) besetzt. Zadra ist darüber hinaus die Nummer eins auf der Landesliste.

Ebenfalls zwei Landtagsabgeordnete folgen auf Rauch und Wiesflecker im Bezirk Feldkirch: Nina Tomaselli (34), Stellvertreterin von Grünen-Bundessprecher Werner Kogler, wurde von der Parteibasis vor Christoph Metzler (56) gewählt. Im Bezirk Bludenz ging Platz drei an Nadine Kasper (38), Gemeindevertreterin in Vandans im Montafon. “Wir starten mit hervorragenden Kandidatinnen und Kandidaten in diesen Wahlkampf. Sie brennen für die grüne Politik, sie werden Vorarlberg bewegen”, versprach Rauch. “Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass man mit mutiger, ehrlicher Politik Vorarlberg verändern kann. Dieses Versprechen werden wir bei dieser Wahl erneuern”, erklärte Tomaselli.

Mögliche “neue Gesichter” Bei der Landtagswahl 2014 erreichten die Grünen einen Stimmenanteil von 17,14 Prozent bzw. sechs Mandate. Fünf der sechs Grün-Abgeordneten zogen über die Bezirkslisten in das Landesparlament ein, Zadra schaffte es über die Landesliste. In Vorarlberg ist es Tradition, dass Mitglieder der Landesregierung ihre Landtagsmandate zurücklegen, im Falle einer Neuauflage der schwarz-grünen Koalition hätten also die Kandidaten auf den Listenplätzen drei und vier intakte Chancen auf den Wiedereinzug in das Landesparlament.

Als mögliche “neue Gesichter” kommen neben den aktuellen Abgeordneten wohl nur Hammerer und Kasper infrage, wobei die Grünen im Wahlbezirk Bludenz noch nie ein Grundmandat erreicht haben. Man werde alles daran setzen, dass auch der Bezirk Bludenz wieder im Landtag vertreten sein werde, so Nadine Kasper. “Zehn Jahre Abstinenz sind genug. Wir werden in diesem Wahlkampf um jede Stimme kämpfen”, kündigte sie an. Die Bludenzerin Karin Fritz gehörte dem Landesparlament von 2004 bis 2009 an, sie war über ein Landeslistenmandat eingezogen.