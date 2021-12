Abfahrt: Paris gewinnt in Bormio - ÖSV verpasst Podest

Der Italiener Paris kann das Abfahrts-Rennen in Bormio für sich entscheiden - Hemetsberger ist mit Platz 4 bester Österreicher.

Die Abfahrt auf der berüchtigten "Stelvio"-Piste wurde nach dem Abschlusstraining am Montag von vielen Rennläufern als den schwierigsten Kurs überhaupt bezeichnet. Der Italiener Dominik Paris konnte in Bormio überzeugen und holte damit seinen 6. Sieg. Bester Österreicher wurde Daniel Hemetsberger auf Rang 4.

Beim Rekordsieg des Südtirolers Dominik Paris in Bormio hat Österreichs Speed-Abteilung erstmals in dieser Saison die Abfahrts-Podestplätze verpasst. Während sich Daniel Hemetsberger als Vierter (+0,99) hinter den Schweizern Marco Odermatt (+0,24) und Niels Hintermann (+0,80) im Olympiawinter allerdings erneut in die Auslage fuhr, gehörten die ÖSV-Stars Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer auf der Pista Stelvio am Dienstag zu den Geschlagenen.