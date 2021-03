Abfahrt der Ski-Herren in Saalbach länger unterbrochen

Die Ski-Weltcup-Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm ist am Freitagvormittag länger unterbrochen worden. Nach neun Läufern im Ziel begann es im unteren Teil der Strecke im WM-Ort von 2025 stärker zu schneien, weiter oben lag Nebel. Wegen Nebels war der Start schon hinunter zum Reservestart verlegt worden. Es führt derzeit der Südtiroler Dominik Paris vor den beiden Österreichern Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer. Vor 13.00 Uhr ist nicht mit dem Neustart zu rechnen.

Nicht am Start war Hannes Reichelt, bei dem nach einem Missgeschick im Mittwoch-Training das linke Knie Probleme verursachte. Die Entscheidung traf der Salzburger nach dem Einfahren. "Heute geht es definitiv nicht. Ich habe in den Linkskurven Probleme, in denen das linke Knie mehr gebeugt ist, so hat das keinen Sinn." Reichelt wollte zur Sicherheit ein MRI vornehmen lassen, er vermutete eine Knochenprellung und eine Zerrung der Patellarsehne. Er sah dennoch "eine kleine Chance" für einen Renneinsatz am Samstag.