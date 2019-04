Abenteuer Sportcamp: Anmeldestart verschoben!

Aufgrund des Ansturms auf das Anmeldeportal für das Abenteuer Sportcamp in Vorarlberg muss der Anmeldestart verschoben werden.

“Au backe! So war das nicht geplant! Auch wenn ein Ansturm vorhersehbar war und wir mehrere Server vorsichtshalber laufen hatten, der heutige Ansturm hat einfach JEGLICHEN RAHMEN gesprengt! Aktuell arbeiten unsere Techniker daran und fahren weitere Server hoch. Damit das funktioniert, bitte NICHT mehr unsere Homepage laden. Wir haben uns dennoch dafür entschieden, den ANMELDESTART zu verschieben, um es wieder für alle fair zu gestalten! Einen optimalen, für alle günstigen Zeitpunkt wird es sowieso nie geben. Gerne gehen wir auf den Vorschlag ein, die Anmeldungen vorsichtshalber nach Camp-Wochen zu staffeln!”, schreiben die Verantwortlichen.

Mit 33 Camps will der Verein Abenteuer Sportcamp im Sommer 2019 über 2.500 Kinder im Alter von 6-14 Jahren für Sport und Bewegung begeistern. Das Organisationsteam sich für den Sommer sehr viel vorgenommen und will neben dem bereits bewährten Programm zahlreiche neue Spielideen einbauen. Enorme Nachfrage

Das große Vorarlberger Kindersportfestival hat sich in den letzten Jahren zu einem fixen Bestandteil des Vorarlberger Kindersommers entwickelt und die Plätze sind heiß begehrt. „Im vergangenen Jahr haben wir 1.000 Anmeldungen in 30 Minuten erhalten und einige Camps waren bereits nach wenigen Minuten ausverkauft!“ bemerkt Organisator Wolfgang Bauer nicht ohne Stolz. „Der Haken dabei ist, dass wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben. Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen bestehen wir auf einer limitierten Teilnehmerzahl“ erklärt Bauer. Eine frühe Anmeldung scheint daher tatsächlich empfehlenswert.