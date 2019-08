Abdül Kerim Kalkan erlöst Favorit VfB Hohenems

Hochverdienter 1:0-Auswärtssieg der Jakubec-Elf in Röthis

Erwartungsgemäßer 1:0 Auswärtssieg des Favoriten aus der Grafenstadt in RöthisRÖTHIS. „Wir haben uns das Leben mehr als eine Stunde lang völlig unnötig schwer gemacht. Der Pflichtsieg hätte viel höher ausfallen müssen. Das Wichtigste waren aber die drei Punkte und das Vorrücken zu den Topklubs in der Tabelle“, sprach Hohenems Trainer Peter Jakubec Klartext. Das vierte Saisontor von Abdül Kerim Kalkan nach 64 Minuten brachte den Emsern die hochverdienten drei Zähler. Über weite Strecken gab es Einbahnfußball in Richtung Röthner Tor und zwangläufig ergaben sich für den Favoriten auch die besten Einschussmöglichkeiten. Allerdings konnten Torschütze Abdül Kerim Kalkan (3./72.), Jan Stefanon (7./17./36.), Dominik Fessler (65./86./90.) und Maurice Wunderli (70./73.) die sich bietenden Hochkaräter nicht verwerten. Röthis Goalie Claudio Wachter machte die Topchancen auch teilweise zunichte und verhinderte eine noch höhere Heimpleite. Die Vorderländer vergaben durch Julian Mair (32.) die einzige nennenswerte Möglichkeit, aber VfB-Keeper Florian Eres war einfach nicht zu bezwingen und hielt seinen Kasten rein. Einziger Wermutstropfen für Hohenems: Routinier Marco Feuerstein wurde in der 72. Minute wegen wiederholten Foulspiel ausgeschlossen und fehlt daher im Heimspiel gegen Wolfurt.