Abbruch vom Gasthaus Fulterer: Neue Wohnanlage entsteht

Die Abbrucharbeiten vom ehemaligen Traditionsgasthaus Fulterer in Rankweil sind abgeschlossen. Neue Wohnanlage wird gebaut

RANKWEIL. Das ehemalige Traditionsgasthaus Fulterer in der Alemannenstraße 42 im Rankweiler Oberdorf wurde in den vergangenen zwei Wochen komplett abgebrochen. Das Ausräumen vom Bestandsobjekt und die Abbrucharbeiten hat die Firma Kessler bewegt in Nenzing professionell durchgeführt. Die Firme Nägele Wohn- und Projektbau in Sulz hat der Firma Kessler den Auftrag erteilt diese Arbeiten zu erledigen. Die Alpenländische Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mit Sitz in Feldkirch hat das Grundstück vom ehemaligen Gasthaus Fulterer in Rankweil nun käuflich erworben. „Wir freuen uns, das Angebot an Leistbaren Wohnungen in Rankweil erweitern zu können“, sagt Alpenländische Geschäftsstellenleiterin Fr. Prok. Alexandra Schalegg. Die Alpenländische errichtet mit Baubeginn 2022 eine neue Wohnanlage auf dem Areal des ehemaligen Gasthaus Fulterer in Rankweil. In der Alemannenstraße 42 entstehen sieben neue Wohnungen, vier PKW-Unterstellplätze und fünf PKW-Abstellplätze. Drei 2- bzw. vier 3-Zimmerwohnungen mit einem ebenerdigen Fahrradraum mit etwa 25 Quadratmetern plus ein eigener Spielplatz zur Wohnanlage beinhaltet das ganz besondere neue Wohnprojekt. Die Kosten der neuen Wohnanlage belaufen sich auf etwa 1,5 Millionen Euro.VN-TK