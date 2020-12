Abbruch in der Eliteliga Vorarlberg nun fix

Nur noch zwei der sechzehn ausständigen Partien werden nachgetragen. Ab der Vorarlbergliga bis zur 5. Landesklasse werden Spiele nachgeholt.

Wichtig ist, dass wir die Nachtragsspiele so schnell wie möglich abwickeln. Verschiebungen in die wärmeren Monate können hier leider nicht stattfinden.

Einen Sonderfall gibt es in der Eliteliga-Vorarlberg. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass die RL-West bereits am 20. März 2021 mit drei Runden (15 Termine) startet und wir hier die beiden Aufsteiger nominieren müssen. Um die Eliteliga-Vorarlberg fertig zu spielen, bräuchten wir noch 7 Spieltermine (16 offene Spiele). Ein Start des Spielbetriebs müsste dann ca. um den 10. Februar 2021, der Start des Trainingsbetriebs dann spätestens 7. Jänner 2021 erfolgen. Ein Ding der Unmöglichkeit für die Vereine, Trainer und auch Spieler.

Es wurde vom Verbandsvorstand deshalb einstimmig beschlossen, dass die beiden offenen Spiele der Hinrunde (SC Austria Lustenau Amateure vs. VfB Hohenems und SC Röthis vs. FC Wolfurt) am 13. März 2021 noch gespielt werden müssen (notfalls auf Kunstrasen mit Ansetzung und Terminisierung durch den VFV). Danach wird die Meisterschaft der Elite-Liga Vorarlberg durch den VFV abgebrochen und eine Wertung nach der Hinrunde erstellt. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die RL-West. Für die verbleibenden 7 Mannschaften wird es dann gemäß den gültigen Aus- und Abstiegsbestimmungen eine Punkteteilung geben. Die Elite-Liga Vorarlberg (Frühjahrsdurchgang) startet dann ebenso wieder am 20. März 2021 mit den geplanten 16 Runden.