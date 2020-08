Ab nach draußen – Ansägen beim Werkraumhaus

Am Freitag, ab 17 Uhr lädt der Werkraum Bregenzerwald wieder nach Andelsbuch ein, wenn es heißt: ANSÄGEN!

Im Rahmen der EDITION SOMMERFRISCHE lässt euch Motorsägen Weltmeister Benjamin Greber staunen und zeigt am Freitag den 14. August 2020 ab 19 Uhr beim Werkraumhaus in Andelsbuch was es heißt blitzschnell Ketten zu wechseln oder den Baumstamm von Ästen zu befreien. Musikalisch, heiter umrahmt wird der Abend von Werkraummitglied Helmut Fink und seiner Familie.