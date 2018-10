Ab ins All: VOL.AT verlost die erste Staffel von "The Orville"

Seth MacFarlane schuf mit "The Orville" eine neue, witzige Sci-Fi-Serie - VOL.AT verlost die erste Staffel.

Aus dem wunderbar verschrobenen Hirn von Emmy®-Preisträger Seth MacFarlane* (Family Guy, Ted) kommt diese witzige Sci-Fi-Serie mit jeder Menge Live-Action. Captain Ed Mercer (MacFarlane) tritt seine neue Position als Kommandant des Forschungsraumschiffs USS Orville an und startet mit diesem in den Weltraum. Zusammen mit seiner Exfrau (Adrienne Palicki), die ihm als erster Offizier zugeteilt wurde, und einer intergalaktischen Besatzung muss er sich nun allem Möglichen stellen – von einer planetenverschlingenden Weltraumanomalie bis hin zu einem liebestollen Gelee-Ingenieur (Norm MacDonald). Mit ihrem schrägen Humor, aufschlussreichen Gesellschaftskommentaren und der brillanten Besetzung, darunter Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon und Halston Sage, ist Orville eine der erfrischendsten Serien, die je in unsere Atmosphäre eingetreten sind.