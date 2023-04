Ab heute ist der Arlbergtunnel über fünf Monate lang gesperrt

Der Arlbergtunnel ist seit Montagmorgen um 7.30 Uhr für mehr als fünf Monate wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Die kürzeste Alternativroute zur wichtigen Verbindung zwischen Vorarlberg und Tirol führt über den Arlbergpass. Für diese Strecke sollten mindestens 30 Minuten zusätzlich eingeplant werden. Die Asfinag empfiehlt jedoch größere Umfahrungen mit noch längeren Reisezeiten. Dazu gehören die Fernpassstrecke in Tirol sowie die Autobahnroute über München und Rosenheim, die bei Kufstein ebenfalls nach Tirol führt. Der Eisenbahntunnel unter dem Arlberg bleibt während der Sperre des Straßentunnels in Betrieb und bietet somit eine weitere Alternative.

Arlbergtunnel: Ampeln auf Rot

In dieser Zeit bleibt der Arlbergtunnel für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Asfinag aktiviert für diese Zeit wieder das aus den ersten beiden Sperren in den Jahren 2015 und 2017 bewährte Umleitungskonzept. Im Kern für die meisten Verkehrsteilnehmenden steht dabei der Arlbergpass als regionale Ausweichroute. Für den Schwerverkehr, sprich für Lkw mit Anhängern, steht der Pass ebenfalls zur Verfügung - sofern die eigens dafür vorgesehene Ziel- und Quellverkehrsregelung erfüllt wird. In allen anderen Fällen heißt es großräumig über Deutschland bzw. die Schweiz ausweichen. Die ASFINAG hat in Zusammenarbeit mit Ländern, Behörden und Einsatzkräften alles unternommen, damit der Verkehr auch während der Sperre über die Ausweichrouten fließen kann.