Ab Freitag wieder freie Fahrt durch den Arlbergtunnel

Der Arlbergtunnel öffnet am Freitag, den 6. Oktober um 09:00 Uhr wieder seine Tore für den Verkehr und signalisiert damit den Abschluss der ersten Phase der großangelegten Sanierungsmaßnahmen.

Verkehrsticker live für Vorarlberg: Am heutigen Dienstag, 3. Oktober, ist Feiertag in Deutschland (Tag der Deutschen Einheit) - es kann in ganz Vorarlberg zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, Stau und Wartezeiten kommen. Mehr lesen...

Fahrbahn und Tunnelbeschichtung erneuert

Die bislang durchgeführten Arbeiten waren vor allem auf die Erneuerung der nahezu fünf Jahrzehnte alten Betonfahrbahn auf der Tiroler Seite des Tunnels sowie umfassende Erneuerungen an der Tunnelbeschichtung ausgerichtet. Die Sanierungsarbeiten, die mit einer Investition von 75 Millionen Euro veranschlagt waren, verliefen plangemäß seit ihrer Aufnahme am 24. April dieses Jahres.

Bis zu 200 Arbeiter in der Tunnelbaustelle

Die Dimensionen der Sanierungsarbeiten sind enorm. Andreas Fromm, ASFINAG-Bau-Geschäftsführer, hebt hervor, dass die Logistik und Abwicklung dieser Baustelle weit über das "daily business" hinausgehen. "Wir haben im Tunnel wenig Platz und hatten jetzt bis zu 200 Arbeiter in der Tunnelbaustelle. Zufahrtslogistik, Arbeitssicherheit und tausende Quadratmeter an neuer Fahrbahn - das ist einfach gesagt die Mega-Baustelle der ASFINAG schlechthin in Westösterreich.", so Fromm.