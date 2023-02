Ab Donnerstag ist der Gemeindeschlüssel in Narrenhand

Hörbranzer Bürgermeister wird entmachtet!!

Am Gumpigen Donnerstag, den 16.02.2023, werden Bürgermeister Andreas Kresser und seine Gemeindemitarbeiter bis zum Aschermittwoch entmachtet. Dabei wird dem Hörbranzer Gemeindeoberhaupt am Dorfplatz der Gemeindeschlüssel abgenommen, ab dann regieren die offiziell anerkannten Narren in Hörbranz und führen die Gemeindegeschäfte. Anschließend muss Bürgermeister Kresser die Suppe, die er sich selber eingebrockt hat, gratis an alle Bürgerinnen und Bürger ausschöpfen. Neben den Faschingsregenten Prinzessin Simone und Prinz Hubert mit ihrem flockigen Gefolge unterstützen die Hörbranzer Raubritter, die Leiblachtaler Schalmeien und die Kindergarde den Umsturz.