A14: Verkehrsunfall mit Verletzungen

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A14. Dabei kam es zu Verletzungen.

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr kam es auf der A14 zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 35-jährige Fahrzeuglenkerin unbestimmten Grades verletzt worden ist. Die Frau war zuvor mit ihrem Fahrzeug auf der A14 in Richtung Deutschland auf der Überholspur gefahren. Unvermittelt und völlig überraschend fuhr ein "kleiner PKW" von der Autobahnauffahrt Altach kommend direkt auf die Überholspur und nahm der Lenkerin so den Vorrang. Das sofort eingeleitete Bremsmanöver reichte nicht aus, sodass die Frau ihren PKW nach rechts auf die normale Fahrspur lenken musste, um nicht mit dem PKW zu kollidieren. Hierbei übersah die Lenkerin jedoch, dass ein LKW auf der rechten Fahrspur seine Fahrt verlangsamt hatte und kollidierte seitlich mit diesem.