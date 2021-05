A14: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugenaufruf

Vergangene Nacht kam es gegen 1.30 Uhr zu einem Unfall auf der A14 in Hörbranz - der Lenker flüchtete jedoch vom Unfallort, die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01.30 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeuglenker die Leiteinrichtung auf der Rheintalautobahn (A 14) in Hörbranz auf Höhe der Raststätte "Bodensee" in Fahrtrichtung Tirol und flüchtete nach dem Vorfall in Richtung Lochau.