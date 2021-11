A14: Schwer alkoholisiert auf Lkw aufgefahren

Ein 46-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Dienstag in der Früh auf der A14 auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf, sein Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.

Gegen 6 Uhr morgens war der schwer alkoholisierte 46-Jährige auf der Rheintalautobahn in Richtung Tirol unterwegs. Im Baustellenbereich mit 60 km/h-Beschränkung vor dem Ambergtunnel fuhr er einem vor ihm fahrenden Lkw auf, der von einem 61-jährigen Mann gelenkt wurde. Verletzt wurde niemand, der Pkw des alkoholisierten Fahrers wurde bei dem Aufprall schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Führerschein abgenommen

Dem Pkw-Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

Der ebenfalls beschädigte Lkw konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme bis zur nächsten Werkstätte fortsetzen. Aufgrund der Unfallaufnahme war die Rheintalautobahn nur einspurig befahrbar und musste für kurze Zeit auch komplett gesperrt werden.