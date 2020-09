A14: Pkw-Lenker kracht gegen Leitschiene - Totalschaden

Am Freitagabend kam es auf der A14 Richtung Tirol zu einem Unfall, bei dem ein 25-jähriger Pkw-Lenker leicht verletzt wurde.

Gegen 16:50 Uhr fuhr der 25-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der linken Spur der Rheintalautobahn A14 Richtung Tirol. Auf Höhe des Straßenkilometers 34,3 geriet der Pkw-Lenker zu weit nach links und verlor in weiterer Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schlitterte über alle Fahrspuren und stieß im rechten Winkel gegen die Außenleitschiene. Der junge Mann wurde mit vermutlich leichten Verletzungen ins LKH Feldkirch verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Der nachfolgende Verkehr wurde vorübergehend an der Überholspur vorbeigeführt. Es erfolgte eine kurzzeitige Totalsperre zur Bergung des Pkw. Aufgrund der Sperre entstand ein erheblicher Stau.