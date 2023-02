A14: Unfall zwischen Lkw und zwei Pkw - Eine Verletzte

Gegen 6.40 Uhr kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall auf der A14 auf Höhe der Ausfahrt Bludenz-Nüziders in Richtung Bregenz.

Eine 33-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Donnerstagmorgen in Nüziders auf die Walgauautobahn in Fahrtrichtung Deutschland auf. Als sie beabsichtigte vom Beschleunigungsstreifen auf die erste Spur zu wechseln, kollidierte sie mit einem zu diesem Zeitpunkt dort fahrenden Lkw. Der Pkw der 33-Jährigen drehte sich infolge des Aufpralls zweimal um die eigene Achse und prallte gegen die Mittelleitschiene.