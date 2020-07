A14: Mit Pkw gegen Leitschiene geschleudert

Klaus - Ein schwerer Schleuderunfall hat sich am Mittwochabend auf der A14 auf Höhe Klaus ereignet.

Am Mittwochabend war ein 68-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der A14 in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Auf Höhe Klaus kam der Pkw auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte zwei Mal gegen die Mittelleitschiene. In weiter Folge wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und krachte schlussendlich gegen die Außenleitschiene.