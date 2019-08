A14: Baustelle zwischen Lauterach und Dornbirn ab 2. September

Die Bauarbeiten beginnen am 2. September.

Die Bauarbeiten beginnen am 2. September. ©Steurer

Die Bauarbeiten beginnen am 2. September. ©Steurer

Am 2. September 2019 starten im Bereich der A14 zwischen der Anschlussstelle Lauterach und Dornbirn Nord die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn sowie an den dortigen Brücken.

Darüber hinaus verbessert die Asfinag die Entwässerung und errichtet in diesem Abschnitt zwei neue Gewässerschutzanlagen.

Für die Autofahrer bedeutet dies: Es stehen trotz der Bauarbeiten ständig zwei Spuren pro Richtung zur Verfügung. Die Anschlusstellen Dornbirn Nord und Lauterach werden in Nachtstunden beziehungsweise an den Wochenenden für Belagsarbeiten teilweise gesperrt. Es erfolgt hier eine örtliche Umleitung über die nächsten Anschlussstellen. Die Asfinag investiert rund 14 Millionen Euro in mehr Verkehrssicherheit. Die Arbeiten werden bis Dezember 2020 abgeschlossen sein.