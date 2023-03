A14: Bauarbeiten zwischen Dornbirn-Nord und Dornbirn-West

Zwei Fahrspuren pro Richtung bleiben für den Verkehr geöffnet, Zufahrt über die Anschlussstelle Dornbirn West und Dornbirn Süd möglich.

Seit 13. März 2023 laufen im Bereich der A 14 Rheintal/Walgauautobahn zwischen den Anschlussstellen Dornbirn-Nord und Dornbirn-West Fahrbahnsanierungen sowie Instandsetzungen an den dortigen Brücken. Weil es jetzt zum Beginn der Frühjahrsmesse in Dornbirn zu deutlich mehr Verkehr kommen wird, informiert die ASFINAG noch einmal über mögliche Alternativen bei der Zu- und Abfahrt:

Deutlich mehr Verkehr rund um die Messe

2023 erfolgt in erster Linie die Sanierung von zwei Kilometern Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen sowie die Erneuerung von insgesamt sechs Brücken in diesem Bereich. Ebenfalls saniert wird die Anschlussstelle Dornbirn-West.