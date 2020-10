A1 Deutschkurs für Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund in Lochau

Lochau. Nach der „Corona-bedingten“ Zwangspause findet im Vereinshaus Alte Schule in Lochau der A1 Deutschkurs für Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund seine Fortsetzung. Organisiert wird dieses Angebot vom Sozialsprengel Leiblachtal.

Die elf Kursteilnehmerinnen mit unterschiedlicher Herkunft (Syrien, Afghanistan, Rumänien, Türkei, Indonesien) sind sehr interessiert am Erlernen der deutschen Sprache und nehmen mit Begeisterung an diesem Kurs unter der Leitung von Seyma Cakirli teil. Bessere deutsche Sprachkenntnisse eröffnen den Frauen die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde teilzuhaben und befähigen sie, Arztbesuche, Einkäufe, Behördenwege und anderes selbstständig zu erledigen. Auch für einen Einstieg ins Berufsleben ist es notwendig, die deutsche Sprache zu beherrschen.