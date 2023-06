A.Wien vs Salzburg, Sturm vs LASK, Klagenfurt vs Rapid Wien

Am letzten Spieltag in der Meistergruppe der Bundesliga geht es um die Wiener Klubs noch um viel.

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 10. letzter Spieltag

Der Ticker vom Spiel A.Wien vs Salzburg

FK Austria Wien – FC RB Salzburg Samstag 17 Uhr

Der FC Salzburg ist der Bundesliga seit 15 Spielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (13S 2U) – erstmals so lange und die Wiener Austria hatte nur gegen den SK Rapid Wien eine längere Sieglosserie (16 von Mai 1996 bis März 2000). Weiters verlor Salzburg nur eines der letzten 30 BL-Duelle (22S 7U), mit 0:4 auswärts in der letzten Runde 2017/18.

Der FC Salzburg traf der Bundesliga in den vergangenen 15 Duellen gegen den FK Austria Wien immer – erstmals. Zuletzt blieb Salzburg am 27. Mai 2018 gegen die Wiener Austria in der Bundesliga torlos (0:4 A).

Der FC Salzburg verlor nur eines der ersten 31 BL-Spiele – erstmals in der Klubhistorie und als zweites Team seit Gründung der Bundesliga nach dem SK Puntigamer Sturm Graz (1997/98). Kein Team kassierte in einer gesamten BL-Saison mit mehr als 30 Spielen nur eine Niederlage.

Der FC Salzburg feierte 13 Auswärtssiege in dieser Saison – erstmals so viele innerhalb einer Saison der Bundesliga und kein Team in der BL-Historie in einer gesamten Saison mehr (FK Austria Wien 1985/86 und 2012/13 sowie LASK 2019/20 je 13).

Der FK Austria Wien erzielte 10 Tore nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der FC Salzburg hatte die meisten hohen Ballgewinne (273) in dieser BL-Saison.

Der Ticker vom Spiel Klagenfurt vs Rapid Wien

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien Samstag 17 Uhr

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga nur eines der sieben Duelle gegen den SK Rapid Wien ((2U 4N) – am 22. Oktober 2022 in Wien-Hütteldorf mit 1:0. Dies war auch das einzige BL-Duell, in dem die Kärntner ohne Gegentor geblieben sind.

Der SK Rapid Wien beendet bei einem Punktgewinn in Klagenfurt, unabhängig vom Ergebnis des FK Austria Wien gegen den FC Red Bull Salzburg, die Saison in der Bundesliga auf Tabellenplatz 4. Bei einer Niederlage darf die Wiener Austria nicht gewinnen.

Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga seit fünf Spielen sieglos (2U 3N) – wie zuletzt von Runde 14 bis 18, länger zuletzt von April bis August 2022 (8 Spiele). Allerdings punktete Klagenfurt zuletzt in zwei BL-Heimspielen in der Meistergruppe in Folge, nach zuvor sieben Niederlagen am Stück, ist aber zuhause noch sieglos in der Meistergruppe.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte 20 Tore nach Standardsituationen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der SK Rapid Wien traf 16-mal nach Flanken aus dem Spiel heraus – so oft wie kein anderes Team in dieser BL-Saison. Klagenfurts Siegtreffer gegen den SK Rapid Wien am 13. Spieltag fiel nach einem Eckball.

Rapids Guido Burgstaller erzielte am 31. Spieltag sein 50. BL-Tor und wurde dadurch zum 100. Spieler seit Gründung der Bundesliga, der diese Marke erreichte. Burgstaller traf als erster Spieler des SK Rapid Wien in acht BL-Einsätzen in Folge – in der BL gelang das zuletzt Roland Kollmann (9 Einsätze 2003 für den Grazer AK). Der 34-jährige hält als Führender der Torschützenliste bei 21 Toren und könnte der erste österreichische Torschützenkönig seit Philipp Hosiner (32 Tore) in der Saison 2012/13 werden.

Der Ticker vom Spiel Sturm Graz vs LASK Linz

SK Sturm Graz – LASK Linz Samstag 17 Uhr

Der LASK blieb in den drei BL-Duellen dieser Saison gegen den SK Sturm Graz ungeschlagen und ist seit vier Spielen in der Bundesliga gegen die Steirer ungeschlagen (2S 2U) – wie zuletzt von April 2019 bis Februar 2021 (damals 6S 1U). Der LASK könnte zum zweiten Mal nach 2019/20 (3S 1U) in allen vier BL-Saisonduellen gegen den SK Sturm ungeschlagen bleiben.

Der LASK verlor im Jahr 2023 in der Bundesliga nur zwei der 15 Spiele (7S 6U) – nur der FC Salzburg kein einziges im Jahr 2023 und damit als einziges Team weniger als die Linzer Athletiker. Der LASK kassierte in dieser BL-Saison erst fünf Niederlagen – in einer Saison mit mehr als 30 Spielen gelang dies den Linzer Athletikern zuvor nur 2018/19 (ebenfalls nur 5).

Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison in der Bundesliga 11 Heimspiele – so viele wie kein anderes Team und nie mehr innerhalb einer gesamten BL-Saison seit der Ligareform (wie 2020/21).

Sowohl der SK Sturm Graz als auch der LASK erzielten je 10 Tore in der Anfangsviertelstunde – kein anderes Team in dieser Saison in der Bundesliga so viele. Die Linzer Athletiker erzielten 17 Tore in der Schlussviertelstunde – Topwert in dieser BL-Saison. Der SK Sturm kassierte fünf Gegentore in den letzten 15 Spielminuten – nur der RZ Pellets WAC (3) in dieser BL-Saison weniger.