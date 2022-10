A.Wien fordert Sturm Graz, Hartberg vs Klagenfurt

Wichtige Partien in der Bundesliga in Sachen Aufstieg und Abstieg.

Das Match im Ticker: Hartberg vs Klagenfurt

TSV Hartberg – SK Austria Klagenfurt Sonntag, 02.10.2022, 14:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg

Der SK Austria Klagenfurt gewann beide Duelle in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg – nur gegen den SCR Altach und die WSG Tirol blieben die Kärntner vergangene BL-Saison auch ohne Punkteverlust.

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga zwei seiner vergangenen drei Spiele (1N) – so viele wie von 18 Spielen zuvor in der Bundesliga zusammen. Zwei BL-Siege in Folge feierte Klagenfurt nur im Dezember 2021 (gegen Salzburg und bei der WSG Tirol) – sonst gelang das nie.

Klagenfurt gewann in der Bundesliga zwei Auswärtsspiele in Folge – wie zuvor nur im November/Dezember 2021. Drei BL-Auswärtssiege in Folge gelangen dem SK Austria Klagenfurt noch nie.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte sechs Tore in der Schlussviertelstunde – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. In der gesamten Vorsaison erzielte das Team von Peter Pacult sieben Tore in der Schlussviertelstunde (in 32 Spielen).

Der TSV Hartberg hatte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 19 Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starteten und bei der mindestens 50% in Richtung gegnerischen Tor gespielt wurden. Nur der FC Salzburg (20) kam in dieser BL-Saison auf mehr solcher Vertikalangriffe.

Das Match A.Wien vs Sturm Graz im Ticker

FK Austria Wien – SK Sturm Graz Sonntag, 02.10.2022, 17:00 Uhr, Generali-Arena

Der FK Austria WIen gewann in der vergangenen Saison gegen den SK Sturm Graz beide Heimspiele – wie zuletzt 2016/17. Drei Heimsiege in Folge in der Bundesliga gegen Sturm gelangen der Wiener Austria zuletzt von Dezember 2015 bis April 2017 (damals 4).

Der SK Sturm Graz verlor nur eines der ersten neun Spiele (5S 3U) in dieser Saison der Bundesliga – bereits die dritte BL-Saison in Folge zum Vergleichszeitpunkt so wenige. Die Steirer blieben nur in der Saison 1997/98 in den ersten neun BL-Spielen ungeschlagen.

Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga in sieben Spielen in Serie mehrfach (17 Tore) – wie zuletzt im September 2017 (ebenfalls 7 Spiele). Die Austria erzielte 18 Tore in den ersten neun BL-Spielen – zuletzt 2017/18 mehr (19).

Der SK Sturm Graz kassierte nur fünf Gegentore in den ersten neun Spielen (nie weniger zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Bundesliga) und zum dritten Mal in der BL-Historie der Steirer (1997, 2020 und 2022). Der SK Sturm ist seit drei BL-Spielen ohne Gegentor – so lange wie zuletzt im Jänner 2021 (damals 5 in Folge).